MIPAAF, al via lavori Commissione sperimentale nazionale su grano duro (Di mercoledì 3 febbraio 2021) (Teleborsa) – Si è svolto in videoconferenza il primo incontro con cui ha preso avvio, con il coordinamento della Borsa Merci Telematica Italiana, il percorso per l’istituzione della Commissione sperimentale nazionale sul grano duro. Il confronto tra le associazioni agricole più rappresentative nel settore produttivo cerealicolo e la parte agroindustriale di Italmopa è stato finalizzato alla condivisione della bozza di regolamento del funzionamento stesso della Commissione, che mira a divenire luogo di confronto tra produttori e trasformatori. Lo comunica il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) in una nota. “Si tratta di un giorno importante per la filiera cerealicola italiana che, da oggi, seppur nella forma ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 3 febbraio 2021) (Teleborsa) – Si è svolto in videoconferenza il primo incontro con cui ha preso avvio, con il coordinamento della Borsa Merci Telematica Italiana, il percorso per l’istituzione dellasul. Il confronto tra le associazioni agricole più rappresentative nel settore produttivo cerealicolo e la parte agroindustriale di Italmopa è stato finalizzato alla condivisione della bozza di regolamento del funzionamento stesso della, che mira a divenire luogo di confronto tra produttori e trasformatori. Lo comunica il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali () in una nota. “Si tratta di un giorno importante per la filiera cerealicola italiana che, da oggi, seppur nella forma ...

