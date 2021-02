Milik si sblocca | primo gol con l’Olympique

Leggi su alfredopedulla

Si è concluso il 23° turno di Ligue 1. Il Lilla mantiene il comando con il netto 3-0 rifilato in casa del Bordeaux. Rimangono in scia il Lione, vincente 1-0 a Digione; e il Psg che vince 3-0 contro il Nimes. Pareggio invece per il Marsiglia: in vantaggio 2-0 all'intervallo per via dei gol al 37? di Thauvin e al 45+2? della prima rete francese di Arkadiusz, si fa riprendere dal Lens nella ripresa, complice un secondo tempo non giocato da parte dell'OM, in continua balia degli avversari. I RISULTATI COMPLETI: BORDEAUX – LILLA 0-1 METZ – MOTPELLIER 1-1 REIMS – ANGERS 0-0 RENNES – LORIENT 1-1 STRASBURGO – BREST 2-2 DIJON – LIONE 0-1 LENS – MARSIGLIA 2-2 MONACO – NIZZA 2-1 PSG – NIMES 3-0 ST. EITIENNE – NANTES 1-1