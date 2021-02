Milano, trovato morto un clochard: aveva 100mila euro e titoli azionari in banca (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Umberto Quintico Diaco, un clochard di 75 anni, è stato trovato morto a Milano dagli agenti della Polfer. Molto probabilmente, il freddo e altre patologie hanno portato al decesso dell’uomo, che si trovava in un capanno improvvisato con teli e cartoni nell’ex rampa di carico per le automobili alla stazione di Porta Garibaldi. Come riporta il Corriere della Sera, dalle indagini è risultato che l’uomo possedesse più di 100mila euro, 19 mila euro di titoli azionari e una pensione, da Monaco in Germania, di 750 euro al mese. Inoltre, aveva anche una casa inCalabria e due furgoni intestati, con l’assicurazione pagata. Secondo quanto riferito dalla famiglia, Diaco aveva deciso di diventare ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Umberto Quintico Diaco, undi 75 anni, è statodagli agenti della Polfer. Molto probabilmente, il freddo e altre patologie hanno portato al decesso dell’uomo, che si trovava in un capanno improvvisato con teli e cartoni nell’ex rampa di carico per le automobili alla stazione di Porta Garibaldi. Come riporta il Corriere della Sera, dalle indagini è risultato che l’uomo possedesse più di, 19 miladie una pensione, da Monaco in Germania, di 750al mese. Inoltre,anche una casa inCalabria e due furgoni intestati, con l’assicurazione pagata. Secondo quanto riferito dalla famiglia, Diacodeciso di diventare ...

