Milano-Trento oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Superlega 2020/2021 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Allianz Milano-Itas Trentino sarà visibile oggi in tv: ecco canale, orario e come seguire in streaming il match valido per la decima giornata di ritorno di Superlega 2020/2021 di volley. A distanza di una settimana esatta dai quarti di finale di Coppa Italia le due formazioni tornano a sfidarsi. Gli uomini di coach Lorenzetti vogliono di bissare il successo ottenuto in tre set, mentre i meneghini vanno a caccia del riscatto. La squadra di coach Piazza vuole conquistare punti importanti per avvicinare il settimo posto di Modena, staccata di tre lunghezze. Trento, dopo aver perso la semifinale di Coppa Italia contro Perugia, vuole riprendere la striscia positiva e tornare al successo per consolidare la terza piazza.

