Milano, senzatetto 75enne trovato morto per il freddo. Aveva 100mila euro sul conto, una pensione e una casa in Calabria (Di mercoledì 3 febbraio 2021) È morto da solo, nella sua capanna improvvisata con teli e cartoni nell’ex rampa di carico per le automobili alla stazione di Porta Garibaldi a Milano. A ritrovarlo sono stati gli agenti della Polfer, ma quando sono state svolte le indagini su Umberto Quintino Diaco, un senzatetto di 75 anni, è emersa una storia inaspettata: sui suoi conti bancari Aveva più di centomila euro, 19 mila euro di titoli azionari e una pensione, da Monaco in Germania, di 750 euro al mese. A raccontare la sua storia è il Corriere della Sera, secondo cui l’uomo, che viveva stabilmente per strada, possedeva anche una casa in Calabria due furgoni intestati, con l’assicurazione pagata. Addirittura, gli uomini della Polfer gli hanno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Èda solo, nella sua capanna improvvisata con teli e cartoni nell’ex rampa di carico per le automobili alla stazione di Porta Garibaldi a. A ritrovarlo sono stati gli agenti della Polfer, ma quando sono state svolte le indagini su Umberto Quintino Diaco, undi 75 anni, è emersa una storia inaspettata: sui suoi conti bancaripiù di centomila, 19 miladi titoli azionari e una, da Monaco in Germania, di 750al mese. A raccontare la sua storia è il Corriere della Sera, secondo cui l’uomo, che viveva stabilmente per strada, possedeva anche unaindue furgoni intestati, con l’assicurazione pagata. Addirittura, gli uomini della Polfer gli hanno ...

Paoblog : Vai a capire. 'Quella di vivere come senzatetto sarebbe quindi stata una scelta per questo anziano, che in realtà a… - BrunaNerazzurra : RT @varesenews: Clochard muore in stazione a Milano. Aveva più di 100mila euro in banca - varesenews : Clochard muore in stazione a Milano. Aveva più di 100mila euro in banca - iconanews : Senzatetto morto a Milano, aveva 100mila euro in banca e titoli - RADIOBRUNO1 : Una storia davvero incredibile #MIlano #senzatetto #patrimonio #3Febbraio #RadioBruno -