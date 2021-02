Milano: rapina un negozio di via Meda, arrestato (2) (Di mercoledì 3 febbraio 2021) (Adnkronos) – Ieri, alle ore 19.15 circa, è stata segnalata una rapina ai danni di un negozio di cosmetici e prodotti per la casa di via Meda ad opera di due soggetti col volto coperto e armati di pistola. Dopo alcuni istanti, un equipaggio del gruppo Falchi della Squadra Mobile di Milano ha intercettato lo scooter già emerso nei precedenti episodi. A bordo vi era una persona corrispondente alle descrizioni fornite dalla dipendente. Alla vista degli agenti, il conducente ha accelerato e ha tentato di darsi alla fuga. è quindi iniziato un inseguimento tra le vie cittadine al termine del quale l’uomo, dopo una breve colluttazione, è stato fermato e trovato in possesso di una pistola fedele riproduzione di una Glock, dell’incasso poco prima rapinato e alcuni profumi asportati dal ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 3 febbraio 2021) (Adnkronos) – Ieri, alle ore 19.15 circa, è stata segnalata unaai danni di undi cosmetici e prodotti per la casa di viaad opera di due soggetti col volto coperto e armati di pistola. Dopo alcuni istanti, un equipaggio del gruppo Falchi della Squadra Mobile diha intercettato lo scooter già emerso nei precedenti episodi. A bordo vi era una persona corrispondente alle descrizioni fornite dalla dipendente. Alla vista degli agenti, il conducente ha accelerato e ha tentato di darsi alla fuga. è quindi iniziato un inseguimento tra le vie cittadine al termine del quale l’uomo, dopo una breve colluttazione, è stato fermato e trovato in possesso di una pistola fedele riproduzione di una Glock, dell’incasso poco primato e alcuni profumi asportati dal ...

