Milano punta su attività di vicinato, imprese sociali e start up per lo sviluppo post Covid (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Nell’anno della pandemia, Milano rafforza con oltre 10 milioni di euro il sostegno alla nascita e allo sviluppo di attività di vicinato, imprese sociali e start up, realtà fondamentali per la crescita e l’evoluzione economica, sociale e inclusiva dei quartieri più esterni della città. Negli ultimi otto anni ammontano a oltre 45 milioni di euro i fondi messi a disposizione dall’Amministrazione che hanno permesso la nascita e lo sviluppo di 1.392 imprese, oltre al sostegno di attività in difficoltà come nel caso dei negozi che hanno subito un impatto dai cantieri. Questi alcuni dei dati presentati questa mattina dall’assessora alle Politiche per il lavoro, attività produttive e Commercio, Cristina ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Nell’anno della pandemia,rafforza con oltre 10 milioni di euro il sostegno alla nascita e allodidiup, realtà fondamentali per la crescita e l’evoluzione economica, sociale e inclusiva dei quartieri più esterni della città. Negli ultimi otto anni ammontano a oltre 45 milioni di euro i fondi messi a disposizione dall’Amministrazione che hanno permesso la nascita e lodi 1.392, oltre al sostegno diin difficoltà come nel caso dei negozi che hanno subito un impatto dai cantieri. Questi alcuni dei dati presentati questa mattina dall’assessora alle Politiche per il lavoro,produttive e Commercio, Cristina ...

