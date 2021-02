Milano: clochard morto trovato da Polfer, aveva 100mila euro in banca (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Milano, 3 feb. (Adnkronos) - E' stato trovato senza vita giovedì scorso dagli agenti della Polfer in stazione Garibaldi, a Milano, ma quel clochard coperto di stracci era in realtà piuttosto facoltoso. Secondo il racconto del Corriere della Sera, gli investigatori gli hanno trovato addosso documenti bancari di due depositi da quasi 100mila euro, insieme a investimenti in titoli azionari del valore di 19mila euro. aveva una casa in Calabria, due furgoni con tanto di assicurazione pagata e una pensione da 750 euro che riceveva dalla Germania, dove aveva lavorato in passato. L'uomo, 73 anni da compiere quest'anno, avrebbe potuto condurre una vita dignitosa ma ha deciso ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 febbraio 2021), 3 feb. (Adnkronos) - E' statosenza vita giovedì scorso dagli agenti dellain stazione Garibaldi, a, ma quelcoperto di stracci era in realtà piuttosto facoltoso. Secondo il racconto del Corriere della Sera, gli investigatori gli hannoaddosso documentiri di due depositi da quasi, insieme a investimenti in titoli azionari del valore di 19milauna casa in Calabria, due furgoni con tanto di assicurazione pagata e una pensione da 750che riceveva dalla Germania, dovelavorato in passato. L'uomo, 73 anni da compiere quest'anno, avrebbe potuto condurre una vita dignitosa ma ha deciso ...

