Milan | rinnovo Donnarumma | tre dettagli da sistemare

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ilè a lavoro per ildi Gianluigi: ci sono tredaCome riporta l’edizione del Corriere dello Sport in edicola questa mattina, Gianluigivorrebbe restare in rossonero, ma prima il club di Via Aldo Rossi dovràtre: la cifra dell’ingaggio (ilpropone 7,5 milioni di euro più bonus, il suo agente Raiola ne chiede 10); la durata del nuovo contratto (2024 o oltre); la clausola rescissoria: Raiola la vorrebbe ma il Diavolo non sarebbe d’accordo. Leggi su Calcionews24.com

MCalcioNews : Milan, a breve contatti con l'agente di Calhanoglu. C'è il rebus rinnovo - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan - #Pradè: 'Rinnovo #Milenkovic? Ne stiamo parlando' - #ACMilan #Milan #SempreMilan - milansette : CorSport - Milan, presto nuovi contatti con l'agente di Calhanoglu per trovare un accordo sul rinnovo del turco - sportli26181512 : CorSport - Milan, presto nuovi contatti con l'agente di Calhanoglu per trovare un accordo sul rinnovo del turco: Ch… - PianetaMilan : .@Ibra_official, i 4 mesi della verità: 500 gol, #Scudetto e rinnovo | #News - @acmilan #ACMilan #Milan… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan rinnovo

Pianeta Milan

Ilè a lavoro per ildi Gianluigi Donnarumma: ci sono tre dettagli da sistemareIle gli agenti di Calhanoglu presto si incontreranno nuovamente per discutere ildi contrattoIl Milan è a lavoro per il rinnovo di Gianluigi Donnarumma: ci sono tre dettagli da sistemare. Come riporta l’edizione del Corriere dello Sport in edicola questa mattina, Gianl ...Rinnovo Calhanoglu: a breve il Milan incontrerà Gordon Stipic, agente del turco, per parlare del rinnovo di contratto ...