Michela Persico felice del rientro in Italia | “Nuova affascinante avventura a Cagliari”

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) "E dal cappotto alla maglietta a maniche corte è un attimo. Assieme a voi, con la mia famiglia, unaalla scoperta di questa meravigliosa città,mia". Così, sul suo profilo Instagram, ha commentato il ritorno ininsieme al suo Daniele Rugani. Il difensore, che ha giocato i primi mesi della stagione in Francia, al Rennes, è tornato in Serie A. Lo ha preso in prestito dalla Juventus il club sardo che ha accolto nelle scorse ore il giocatore e la sua famiglia. La sua compagna racconta di essere felicissima per il ritorno nel suo Paese.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CK09glsKNzp/" Golssip.

La neo mamma e fidanzata di Daniele Rugani ha condiviso uno scatto in cui è esplosiva.alla scrivania mostra delle gambe da urlo Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@michelapersico) Diventa sempre più bella la neomamma...Seguitesu Instagram? Cosa sappiamo della neomamma e compagna di Rugani? Sicuramente la bellezza non le manca Sguardo seducente ma allo stesso tempo angelico, occhioni verdi che conquistano ...L’agente del difensore, Davide Torchia, ha parlato intervistato dai microfoni di TMW dopo la cessione del difensore, che dopo la parentesi in Francia con la maglia del Rennes, è tornato in Italia per ...Le parole di Michela Persico alla Gazzetta dello Sport: "Rennes è graziosa, qui passeggio molto. Vi svelo la mia routine da neo mamma" ...