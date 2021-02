“Mi manchi come un concerto”, la foto scattata a Livorno diventa virale (Di mercoledì 3 febbraio 2021) La scritta è apparsa alla rotonda d’Ardenza, sul lungomare di Livorno e in poco tempo è diventata virale sui social, complice la percezione comune di un’assenza Ci sono assenze che finché non vengono riportare alle mente sembrano non far male, non mancare. Ci sono parole che sembrano non avere risonanza finché non sono rese “visibili”. “Mi manchi come un concerto” è la scritta apparsa a Livorno su un cartellone pubblicitario realizzata dallo street artist Gabriele Milani e fotografata dal fotografo e musicista Francesco Luongo in uno scatto in bianco e nero. L’essenziale è stato reso visibile agli occhi e in poche ore questa foto dal messaggio potentissimo ha fatto il giro dei social, diventando ... Leggi su zon (Di mercoledì 3 febbraio 2021) La scritta è apparsa alla rotonda d’Ardenza, sul lungomare die in poco tempo ètasui social, complice la percezione comune di un’assenza Ci sono assenze che finché non vengono riportare alle mente sembrano non far male, non mancare. Ci sono parole che sembrano non avere risonanza finché non sono rese “visibili”. “Miun” è la scritta apparsa asu un cartellone pubblicitario realizzata dallo street artist Gabriele Milani egrafata dalgrafo e musicista Francesco Luongo in uno scatto in bianco e nero. L’essenziale è stato reso visibile agli occhi e in poche ore questadal messaggio potentissimo ha fatto il giro dei social,ndo ...

