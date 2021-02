“Mi hanno fatto 2 perette e una manovra” | Samantha De Grenet ricorda l’episodio imbarazzante avvenuto a L’Isola dei Famosi VIDEO

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Racconti imbarazzanti al GF Vip 5 Lunedì notte, dopo la lunga diretta del Grande Fratello Vip 5 su Canale 5 la gieffinaDee gli altri inquilini della casa più spiata d’Italia si sono riuniti in veranda per parlare. La soubrette romana ha confessato che l’esperienza nel reality show condotto da Alfonso Signorini è dura, ma quella adeiè stata ancora più complicata. Tra le tante cose la donna ha rivelato ai suoi compagni d’avventura anche quello di aver avuto problemi intestinali in Honduras. A quel punto è intervenuto Tommaso Zorzi che prendendo la parola, ha svelato ciò che la Degli aveva già confidato qualche giorno prima. Il racconto di Tommaso Zorzi Nella veranda della casa del Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi,De ...

diMartedi : #Fornero su #crisidigoverno: 'Sono dei piccoli uomini che hanno un orizzonte limitato e un’intelligenza limita, una… - LegaSalvini : AFFETTO DA DISTROFIA MUSCOLARE, VIENE MULTATO DI 400 EURO PERCHÉ ERA DENTRO UN BAR A RIPARARSI DAL FREDDO, RICEVE L… - martaottaviani : Ministro @luigidimaio le spiace molto occuparsi di affari esteri e dire qualcosa sulla condanna di #Navalny? Molti… - GagaGurlxo : RT @carolin05107782: Mi hanno fatto notare lo sguardo di panico che ha fatto Dayane dopo che Rosy ha detto 'sei venuta a letto con me'. Dit… - Augusto18377905 : @UtherPe1 @riccardo_fra Come lo hanno fatto il resto dei partiti... schiena dritta e avanti! -

Ultime Notizie dalla rete : hanno fatto

Autosprint.it

I suoi alleati lo dipingono come irruento, dicono che si èprendere la mano, che i suoi difetti caratterialiavuto il sopravvento. Già da ieri mattina, perseguendo il suo obiettivo, l'ex ...Nel suo discorso Mattarella ha spiegato, rivolto a tutti coloro che in queste settimane... Sempre nella notte l'ex ministra della Difesa Daniela Trenta haun appello scritto via Facebook ...E, come abbastanza previsto, lo scacco matto di Matteo Renzi al Governo, di cui faceva parte, ha fatto saltare il banco. Si è allungata l’agonia ma i veti incrociati, la non visione, gli interessi di ...Facebook Shares Di Elvira Terranova (AdnKronos) “Assurdo, assurdo, assurdo…”. Sono da poco passate le 14 quando la Procura generale di Catania chiede alla Corte d’Appello etnea la condanna a sette ann ...