"Mi è lievitato il panettone". Prego? Il lato B della Cipriani, "Striscia" scova un video pazzesco | Guarda (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Sotto a chi tocca. E questa volta tocca alla bombastica Francesca Cipriani. Siamo a Striscia la Notizia, nella puntata del tg satirico di Canale 5 in onda nella serata di martedì 2 febbraio. È lei, infatti, la protagonista della rubrica Fatti e Rifatti, in cui il programma di Antonio Ricci va a caccia di ritocchi e ritocchini a cui si sono sottoposto i vari vip. E la Cipriani, in tal senso, è effettivamente una sorta di campionessa. Le forme parlano da sole... Il tutto, ovviamente, viene affrontato in un servizio in cui prima vengono proposte alcune immagini piuttosto imbarazzanti che, suo malgrado, hanno protagonista proprio la Cipriani, biondissima e prorompente. Tra queste, anche il momento-cult in cui, saltando su un letto, finì per sfondarlo, per poi promettere: "Non mangerò più merendine". ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Sotto a chi tocca. E questa volta tocca alla bombastica Francesca. Siamo ala Notizia, nella puntata del tg satirico di Canale 5 in onda nella serata di martedì 2 febbraio. È lei, infatti, la protagonistarubrica Fatti e Rifatti, in cui il programma di Antonio Ricci va a caccia di ritocchi e ritocchini a cui si sono sottoposto i vari vip. E la, in tal senso, è effettivamente una sorta di campionessa. Le forme parlano da sole... Il tutto, ovviamente, viene affrontato in un servizio in cui prima vengono proposte alcune immagini piuttosto imbarazzanti che, suo malgrado, hanno protagonista proprio la, biondissima e prorompente. Tra queste, anche il momento-cult in cui, saltando su un letto, finì per sfondarlo, per poi promettere: "Non mangerò più merendine". ...

Deianir17128382 : @micfur68 E il mio cu...posteriore sarà lievitato come un panettone ?????? - PierFLostia : RT @WineNewsIt: La #FinaleItalia della #CoppaDelMondoDelPanettone si avvicina: il 20 febbraio #pasticceri si sfideranno a Milano, patria na… - 69conigli : Si chiama Tokyo Panettone l'associazione che punta a far conoscere il panettone in Giappone attraverso iniziative,… - WineNewsIt : La #FinaleItalia della #CoppaDelMondoDelPanettone si avvicina: il 20 febbraio #pasticceri si sfideranno a Milano, p… - nando_finizio : RT @ilGamberoRosso: Italia e Giappone unite dal panettone. Svincolando il dolce dall'appuntamento di Natale, un’associazione punta a creare… -