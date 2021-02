METEO. Scoppia il CALDO ANOMALO sull’Italia, prima di una nuova burrasca (Di mercoledì 3 febbraio 2021) L’anticiclone che si va affermando sull’Italia porterà aria davvero primaverile, trattandosi di un promontorio subtropicale che si alimenterà dell’afflusso di correnti di diretta estrazione sahariana. Questa fase anticiclonica non dovrebbe durare troppo a lungo. Peggioramento del fine settimana, legato all’avanzata della depressione da ovestNel corso del fine settimana il promontorio di alta pressione appare destinato a cedere, sotto la spinta di una depressione atlantica che inizierà a premere dalla Penisola Iberica. Intense correnti meridionali precederanno il peggioramento, andando ad esaltare il CALDO ANOMALO fino a ridosso del weekend. Una perturbazione accompagnerà l’avanzata della saccatura con maltempo che potrà essere di entità notevole, per via di notevoli contrasti termici in gioco. Il guasto ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 3 febbraio 2021) L’anticiclone che si va affermandoporterà aria davveroverile, trattandosi di un promontorio subtropicale che si alimenterà dell’afflusso di correnti di diretta estrazione sahariana. Questa fase anticiclonica non dovrebbe durare troppo a lungo. Peggioramento del fine settimana, legato all’avanzata della depressione da ovestNel corso del fine settimana il promontorio di alta pressione appare destinato a cedere, sotto la spinta di una depressione atlantica che inizierà a premere dalla Penisola Iberica. Intense correnti meridionali precederanno il peggioramento, andando ad esaltare ilfino a ridosso del weekend. Una perturbazione accompagnerà l’avanzata della saccatura con maltempo che potrà essere di entità notevole, per via di notevoli contrasti termici in gioco. Il guasto ...

