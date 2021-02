Meteo Italia al 18 febbraio, BRUTTO con rischio ondata di GELO (Di mercoledì 3 febbraio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Qualche giorno di bel tempo, tra l’altro in condizioni termiche insolitamente miti, dopodiché si tornerà in Inverno. Il quadro Meteo climatico cambierà di nuovo, l’aria gelida che invaderà l’Europa centro settentrionale verrà risucchiata in Atlantico – ormai possiamo dirlo – e si aprirà un lungo corridoio perturbato destinato a convogliare il maltempo sul Mediterraneo. Farà freddo? Sicuramente avremo un abbassamento delle temperature, che dopo l’incredibile fiammata alle porte si orienteranno su valori più consoni al periodo. Non freddo, ma neppure caldo anomalo. Le precipitazioni saranno frequenti, localmente abbondanti, con neve in montagna e piogge nelle altre zone. Vista la circolazione occidentale le regioni più colpite dovrebbero risultare le tirreniche, le due Isole Maggiori e alcune zone del Nord ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 3 febbraio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Qualche giorno di bel tempo, tra l’altro in condizioni termiche insolitamente miti, dopodiché si tornerà in Inverno. Il quadroclimatico cambierà di nuovo, l’aria gelida che invaderà l’Europa centro settentrionale verrà risucchiata in Atlantico – ormai possiamo dirlo – e si aprirà un lungo corridoio perturbato destinato a convogliare il maltempo sul Mediterraneo. Farà freddo? Sicuramente avremo un abbassamento delle temperature, che dopo l’incredibile fiammata alle porte si orienteranno su valori più consoni al periodo. Non freddo, ma neppure caldo anomalo. Le precipitazioni saranno frequenti, localmente abbondanti, con neve in montagna e piogge nelle altre zone. Vista la circolazione occidentale le regioni più colpite dovrebbero risultare le tirreniche, le due Isole Maggiori e alcune zone del Nord ...

