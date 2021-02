Meteo – Ancora meteo estremo, terrificante alluvione lampo a Izmir (VIDEO) (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Mediterraneo orientale, terrificanti alluvioni lampo in una grossa città, Izmir. Ancora meteo estremo, il VIDEO mostra gli effetti dei temporali transitati in città. Sembrerebbe che gli eventi meteo estremi siano realmente in aumento, e non è di certo una teoria di quella scienza tanto criticata dai negazionisti, che soprattutto di questi tempi si fanno sentire Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Mediterraneo orientale, terrificanti alluvioniin una grossa città,, ilmostra gli effetti dei temporali transitati in città. Sembrerebbe che gli eventiestremi siano realmente in aumento, e non è di certo una teoria di quella scienza tanto criticata dai negazionisti, che soprattutto di questi tempi si fanno sentire

MondoPalermo : #Meteo #Sicilia, l’anticiclone africano prende campo, giornata di sole e ancora in aumento temperature - filippothiery : Scatti di rara bellezza, prima al mare con 3 perle infilate una sull'altra nella stessa immagine, e poi in montagna… - LuisaWagner7 : @ilmeteoit Occupatevi di meteo se ne siete ancora capaci! Oppure cambiate nome al sito! - CentroMeteoITA : #METEO - TRENO di PERTURBAZIONI in arrivo per la PROSSIMA SETTIMANA: ancora #MALTEMPO, i dettagli - meteo_genova : Ancora un weekend perturbato -