Mercato Juventus | nuovo scambio? Nel mirino il centrocampista del Milan

(Di mercoledì 3 febbraio 2021)– Il portale calcioweb.it riferisce di come lastia pensando seriamente di affondare il colpo su Frank Kessie del. Ilrossonero è uno dei perni della formazione di Stefano Pioli, rigorista designato al posto di Ibrahimovic. La Vecchia Signora, però, starebbe valutando l’idea di portarlo a Torino per dare ulteriore nervo alla sua mediana. Kessie darebbe quella forza e capacità di inserirsi negli spazi che mancano alla mediana di Andrea Pirlo.Kessiè-Demiral? La, insomma, ne avrebbe assolutamente bisogno, per questo motivo l’interesse e i primi abboccamenti potrebbero davvero tramutarsi in qualcosa di ben più solido. Si parla non a ...

... ma nelle ultime due sessioni di, il club nerazzurro non ha concluso acquisti. O meglio, ... STOP ALLA CRESCITA - Conte per colmare il gap con laaveva in mente innesti mirati per un ...Commenta per primo Alla chiusura della finestra invernale diRomulo è rimasto svincolato. Per il centrocampista ex Verona el'ultima esperienza è quella della scorsa stagione con il Brescia , con cui non ha trovato l'accordo per il rinnovo.MERCATO JUVENTUS – Il portale calciomercatoweb.it riferisce di come la Juventus stia pensando seriamente di affondare il colpo su Frank Kessie del Milan. Il centrocampista rossonero è uno dei perni de ...Gli uomini di Fonseca sono tornati ad allenarsi in vista della delicata sfida contro la Juventus. Dzeko è tornato in gruppo Buone notizie in casa Roma: dopo le ultime settimane i giallorosso, a mercat ...