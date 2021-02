Medicina: intervento congiunto Meyer-Careggi, salvato il rene di una bambina di un anno (2) (Di mercoledì 3 febbraio 2021) (Adnkronos) - Impossibile procedere per via endoscopica, l'opzione meno invasiva. Di qui la decisione di sottoporre la piccola a un intervento di litotrissia percutanea, un trattamento chirurgico che consente di accedere alla cavità renale passando dal fianco: con gli appositi strumenti, è poi possibile frantumare e asportare il calcolo. "Si tratta di un trattamento di solito riservato agli adulti e ai bambini più grandi – commenta il docente –, ma era l'unica strada in grado di risolvere il quadro senza provocare ulteriori danni". A far parte dell'equipe chirurgica è stato chiamato Alfonso Crisci, un'eccellenza per quanto riguarda la calcolosi, ricercatore di Urologia dell'Ateneo fiorentino e membro dell'Unità di Urologia di Careggi. L'intervento è stato un successo: la piccola ora è tornata a casa e sta bene. Grazie al Centro ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) (Adnkronos) - Impossibile procedere per via endoscopica, l'opzione meno invasiva. Di qui la decisione di sottoporre la piccola a undi litotrissia percutanea, un trattamento chirurgico che consente di accedere alla cavità renale passando dal fianco: con gli appositi strumenti, è poi possibile frantumare e asportare il calcolo. "Si tratta di un trattamento di solito riservato agli adulti e ai bambini più grandi – commenta il docente –, ma era l'unica strada in grado di risolvere il quadro senza provocare ulteriori danni". A far parte dell'equipe chirurgica è stato chiamato Alfonso Crisci, un'eccellenza per quanto riguarda la calcolosi, ricercatore di Urologia dell'Ateneo fiorentino e membro dell'Unità di Urologia di. L'è stato un successo: la piccola ora è tornata a casa e sta bene. Grazie al Centro ...

Giangidegennaro : RT @WalceOnlus2006: ?? #Video #DiconodiNoi e del progetto EPROPA, nella puntata andata in onda oggi, 2 Febbraio, a Medicina 33, la rubrica d… - PiacenzaSera : “Sanità in Valtrebbia, tante promesse ma non è cambiato nulla” - Intervento a firma del Coordinamento provinciale d… - WalceOnlus2006 : ?? #Video #DiconodiNoi e del progetto EPROPA, nella puntata andata in onda oggi, 2 Febbraio, a Medicina 33, la rubri… - LDavoni : @GaIadhrim @atollomilano @earfquake___ affermano che sia sicuro (e ovviamente molto più sicuro dell'intervento chir… - Fantaliz837 : @RacheleViola26 @Svero__ Io sono intollerante alla codeina, col tachidol mi è venuta una sofferenza epatica. Uscit… -