Medici no vax a Bologna. L'Ordine: valutiamo provvedimenti (Di mercoledì 3 febbraio 2021) BOLOGNA – A Bologna spuntano i primi medici contrari al vaccino anti-Covid. E l'Ordine si attrezza subito, minacciando provvedimenti. "Qualcosa c'è su internet e qualcosa ci hanno segnalato i pazienti- conferma oggi in conferenza stampa il presidente dell'Ordine dei medici di Bologna, Luigi Bagnoli– sono casi isolati, ma è inaccettabile". L'organismo ha inviato un documento a tutti i medici iscritti, in cui si raccomanda di essere "sobri, chiari, adeguati alla conoscenza e consapevoli della rilevanza che assumono" le parole che vengono pronunciate in questo momento a proposito dei vaccini anti-covid e della pandemia. "Per noi è rilevante chi si esprime pubblicamente contro il vaccino- mette in chiaro Bagnoli- qualcosa in giro si trova". Per questo l'Ordine dei medici ha deciso di "prendere una posizione chiara. Diciamo che è un forte avvertimento. L'Ordine valuterà se assumere provvedimenti nei confronti di chi ha posizioni pubbliche difformi". LODI (SANT'ORSOLA): "STIAMO VALUTANDO L'IDONEITÀ DI CHI NON VUOLE VACCINARSI"

