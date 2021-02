Mattarella ha scelto: a mezzogiorno al Quirinale inizia l’era Draghi (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Sergio Mattarella è dovuto scendere in campo prendendo atto del fallimento grillino. Non si andrà a votare, il Presidente farà un governo “di alto profilo e che non debba identificarsi con alcuna formula politica”. A guidarlo sarà Mario Draghi, la più autorevole, atteso oggi a mezzogiorno al Quirinale. Sul suo nome il Capo dello Stato rivolge un appello “a tutte le forze politiche”, affinché gli conferiscano piena fiducia. Otterrà subito un incarico pieno. Sarà Draghi stesso a scrivere il programma di governo e a tracciare l’elenco dei ministri, che ancora non si sa se saranno tecnici o politici. I grillini con Vito Crimi affermano che “già durante le consultazioni, avevamo rappresentato che l’unico governo possibile sarebbe stato un governo politico. Pertanto non voteremo per la nascita di un ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Sergioè dovuto scendere in campo prendendo atto del fallimento grillino. Non si andrà a votare, il Presidente farà un governo “di alto profilo e che non debba identificarsi con alcuna formula politica”. A guidarlo sarà Mario, la più autorevole, atteso oggi aal. Sul suo nome il Capo dello Stato rivolge un appello “a tutte le forze politiche”, affinché gli conferiscano piena fiducia. Otterrà subito un incarico pieno. Saràstesso a scrivere il programma di governo e a tracciare l’elenco dei ministri, che ancora non si sa se saranno tecnici o politici. I grillini con Vito Crimi affermano che “già durante le consultazioni, avevamo rappresentato che l’unico governo possibile sarebbe stato un governo politico. Pertanto non voteremo per la nascita di un ...

