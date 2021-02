Mattarella chiama Draghi, trattativa fallita: «Appello ai partiti per formare un governo di alto profilo» (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Mattarella chiama Draghi: l’incontro, previsto per oggi – mercoledì 3 febbraio 2021 – a mezzogiorno, avrà come obiettivo la formazione di un governo di alto profilo dopo il fallimento della mediazione dei partiti di maggioranza. Il mandato esplorativo di Roberto Fico ha dato esito negativo; e così al termine di una lunga e complessa giornata politica il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è rivolto ai partiti lanciando il suo Appello. Leggi anche >> Crisi di governo, i temi che ancora dividono sono Mes, giustizia e Arcuri Mattarella chiama Draghi: l’Appello alle forze politiche “Avverto il dovere – ha affermato ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 3 febbraio 2021): l’incontro, previsto per oggi – mercoledì 3 febbraio 2021 – a mezzogiorno, avrà come obiettivo la formazione di undidopo il fallimento della mediazione deidi maggioranza. Il mandato esplorativo di Roberto Fico ha dato esito negativo; e così al termine di una lunga e complessa giornata politica il presidente della Repubblica Sergiosi è rivolto ailanciando il suo. Leggi anche >> Crisi di, i temi che ancora dividono sono Mes, giustizia e Arcuri: l’alle forze politiche “Avverto il dovere – ha affermato ...

GiovanniToti : Bene ha fatto il Presidente #Mattarella a mettere fine a un teatrino tanto inconcludente quanto a tratti disgustoso… - sole24ore : Mattarella chiama Draghi e si appella ai partiti: «Ora un governo di alto profilo» - Adnkronos : 'Mattarella chiama Super Mario', la reazione della stampa estera - lasorelladiKarl : io mi chiedo sempre come vadano certe telefonate. Mattarella chiama Draghi. Ok. Presidente: Ciao Mario, sono Matt… - patrikscaria62 : @a_meluzzi I TENTACOLI DELLA MASSONERIA Per questo bieco individuo gli italiani non sono un cazzo -