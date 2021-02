Massimo Galli ottimista sul vaccino russo Sputnik (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Entusiasmo e ottimismo per i risultati del vaccino russo Sputnik V. “Dati oltre le aspettative” per Massimo Galli, nel corso di un’intervista concessa al programma “The Breakfast Club”, in onda su Radio Capital. “Sono rimasto colpito dal risultato. Un risultato anche più pulito degli altri, perché è stato escluso dalle sperimentazioni chi aveva già avuto la malattia”, ha commentato il professore ordinario di Malattie infettive presso l’Università Statale di Milano e primario all’Ospedale Sacco. Il vaccino russo Sputnik V, secondo uno studio di sperimentazione di fase 3 pubblicato sulla celebre rivista scientifica “The Lancet”, ha un’efficacia del 91,6%. Secondo Galli, l’esito dello studio riguardante il ... Leggi su improntaunika (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Entusiasmo e ottimismo per i risultati delV. “Dati oltre le aspettative” per, nel corso di un’intervista concessa al programma “The Breakfast Club”, in onda su Radio Capital. “Sono rimasto colpito dal risultato. Un risultato anche più pulito degli altri, perché è stato escluso dalle sperimentazioni chi aveva già avuto la malattia”, ha commentato il professore ordinario di Malattie infettive presso l’Università Statale di Milano e primario all’Ospedale Sacco. IlV, secondo uno studio di sperimentazione di fase 3 pubblicato sulla celebre rivista scientifica “The Lancet”, ha un’efficacia del 91,6%. Secondo, l’esito dello studio riguardante il ...

