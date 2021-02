Massimo Cannoletta parla di esoterismo? Boato in studio | Serena Bortone di sasso | roba inquietante su Rai 1

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Siamo a Oggi è un altro giorno, il programma diin onda su Rai 1, dove ormai nel cast è entrato, l'ex super-campione de L'Eredità, rientrato in tv nel suo ruolo migliore: quello di divulgatore. Già, sa tutto. O quasi. E nella puntata di oggi, mercoledì 3 febbraio, laha ovviamente apertondo di Mario Draghi e dell'incarico ricevuto da Sergio Mattarella. Dunque, spazio a, che ha cambiato temando di magia,e anche di presenze ultraterrene. Dopo le divagazioni dell'ex campionissimo di Flavio Insinna, la parola torna alla. Ma in, e in tutte le televisioni, si sente un, un forte rumore. E ...

fabriziottavian : Draghi non accetterebbe mai un Casalino come portavoce, tutt'al più Massimo Cannoletta. #Draghi - mentalmovies : Allora, quand'è che date un programma tutto suo a Massimo Cannoletta? Qui aspettiamo sempre eh - altrogiornorai1 : RT @ge_aldrig_upp: STREPITOSO Massimo Cannoletta nel suo nuovo segmento fisso all'interno di #oggièunaltrogiorno ???? Raramente ho visto un… - ge_aldrig_upp : STREPITOSO Massimo Cannoletta nel suo nuovo segmento fisso all'interno di #oggièunaltrogiorno ???? Raramente ho vist… - galfort2 : . Ho capito bene? Massimo Cannoletta, uno del Twitter, dell'Eredita e ...., sarà tra poco su Rai 1 da Serena Borto… -

Di Marisa Pettinato - 01/02/2021 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Grande notizia per l' ex campione del programma televisivo dell' ' L'Eredità ',. Dopo aver vinto una cifra considerevole e aver deciso autonomamente di lasciare il programma di Rai 1 , arriva per lui una nuova avventura. Il concorrente, amato sin da subito dal ...esulta, per lui un posto in tv. Notizia grandiosa per il campionissimo de L'Eredità