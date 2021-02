Massimo Cannoletta nuovo lavoro in tv: nello staff di un famoso programma (Di mercoledì 3 febbraio 2021) L’ex campione de L’Eredità, Massimo Cannoletta, tornerà presto in televisione, dopo l’addio a Flavio Insinna. Ecco dove lo vedremo. Massimo Cannoletta torna in tv E’ stato uno dei più amati campioni di quiz televisivi della storia recente della televisione italiana. Cultura, ma anche sagacia e simpatia, hanno reso Massimo Cannoletta uno dei preferiti del grande pubblico televisivo. Oltre due mesi nella postazione dinanzi al conduttore Flavio Insinna, nel seguitissimo quiz-show L’Eredità, su Rai Uno. Poi la resa, volontaria sbagliando una risposta in favore del suo avversario, e l’uscita di scena. Un addio vissuto con grande amarezza dai telespettatori. Ma Cannoletta tornerà presto in televisione e non come ospite nei salotti televisivi, ma entrerà a ... Leggi su solonotizie24 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) L’ex campione de L’Eredità,, tornerà presto in televisione, dopo l’addio a Flavio Insinna. Ecco dove lo vedremo.torna in tv E’ stato uno dei più amati campioni di quiz televisivi della storia recente della televisione italiana. Cultura, ma anche sagacia e simpatia, hanno resouno dei preferiti del grande pubblico televisivo. Oltre due mesi nella postazione dinanzi al conduttore Flavio Insinna, nel seguitissimo quiz-show L’Eredità, su Rai Uno. Poi la resa, volontaria sbagliando una risposta in favore del suo avversario, e l’uscita di scena. Un addio vissuto con grande amarezza dai telespettatori. Matornerà presto in televisione e non come ospite nei salotti televisivi, ma entrerà a ...

zazoomblog : Massimo Cannoletta nuovo lavoro in tv: nello staff di un famoso programma - #Massimo #Cannoletta #nuovo #lavoro - infoitcultura : Alto tradimento di Massimo Cannoletta | clamoroso | in quale trasmissione entra Flavio Insinna che dice? - infoitcultura : Massimo Cannoletta ospite fisso di Oggi è un altro giorno - infoitcultura : “Sarà con noi!” Massimo Cannoletta esulta | per lui un posto in tv Notizia grandiosa per il campionissimo de L'Ered… - infoitcultura : Massimo Cannoletta ha una moglie? Vita privata e curiosità del campione de L’Eredità -