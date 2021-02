Martedì 2 Febbraio 2021 – 297ª Seduta pubblica | Comunicato di seduta

Leggi su udine20

(Di mercoledì 3 febbraio 2021)Ora inizio: 16:00 Il Vice Presidente Calderoli haall'Assemblea la presentazione da parte del Governo di due disegni di legge di conversione: del decreto legge 29 gennaio, n. 5, recante misure urgenti per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato olimpico nazionale (CONI), e del decreto-legge 30 gennaio, n. 7, recante proroga termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari , e in materia di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza del Covid-19.