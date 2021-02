Marta Cartabia: chi è la donna in pole per il ministero della Giustizia (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Marta Cartabia, uno dei nomi più “googlati” di queste ultime ore. Il suo nome aveva già iniziato a farsi largo nel 2019 quando il nome della Cartabia iniziò a circolare prima ancora dell’era del Giuseppe Conte bis, quando erano ancora al vaglio le ipotesi per una possibile maggioranza raggiunta tra Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle. Oggi il nome della giurista, a poche ore dall’incarico da Presidente del Consiglio accettato da Mario Draghi, torna a fare capolino sui tavoli politici come una delle possibili donne del nuovo governo tecnico. Marta Cartabia, un “se” che naviga in un mare di ipotesi Un nome che non risuona più “nuovo” alle orecchie del popolo ma che così tanto sorprendente non è. Proprio così, era stata proprio Marta ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 3 febbraio 2021), uno dei nomi più “googlati” di queste ultime ore. Il suo nome aveva già iniziato a farsi largo nel 2019 quando il nomeiniziò a circolare prima ancora dell’era del Giuseppe Conte bis, quando erano ancora al vaglio le ipotesi per una possibile maggioranza raggiunta tra Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle. Oggi il nomegiurista, a poche ore dall’incarico da Presidente del Consiglio accettato da Mario Draghi, torna a fare capolino sui tavoli politici come una delle possibili donne del nuovo governo tecnico., un “se” che naviga in un mare di ipotesi Un nome che non risuona più “nuovo” alle orecchie del popolo ma che così tanto sorprendente non è. Proprio così, era stata proprio...

TheItalianTimes : #Totoministri nuovo governo #Draghi ecco i nomi: Giustizia Marta Cartabia o Cantone, Economia a Fabio Panetta, rapp… - jennifieniston : tenetevi maria elena boschi e dateci marta cartabia - Profilo3Marco : RT @StaseraItalia: 'L'incarico esplorativo non serve a niente, serve per prendere tempo per consentire al Capo dello Stato di fare delle ri… - moneypuntoit : ?? Marta Cartabia: chi è la giurista che potrebbe far parte del governo Draghi ?? - danieledv79 : @affittozorro @francescobei @iannetts70 Buoni candidati al Quirinale ci sono ancora e perché non una donna come Marta #cartabia . -