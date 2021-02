Marito e moglie morti in montagna: dalla raccolta fondi quasi 230mila euro per la figlia (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Brescia, 3 febbraio 2021 - La catena della solidarietà si è attivata subito. E, nel giro di pochi giorni, grazie ad una raccolta fondi sul sito GoFundme, ha già portato un buon risultato: sono stati ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Brescia, 3 febbraio 2021 - La catena della solidarietà si è attivata subito. E, nel giro di pochi giorni, grazie ad unasul sito GoFundme, ha già portato un buon risultato: sono stati ...

Agenzia_Ansa : #Draghi, quella volta che la moglie disse: 'Mio marito non al #governo' #ANSA - HuffPostItalia : Chi è Serena Cappello, la moglie di Draghi. Lui disse: 'Ne sa più lei” - matteosalvinimi : Non parlatemi di 'Padre' o 'Marito', chi ammazza un figlio ed una moglie non può essere definito uomo. - SanPaoloEditore : La pandemia e le restrizioni alla vita sociale stanno cambiando la vita di tutti noi e hanno messo a dura prova le… - BenecomuneNet : RT @infocentroform1: 'Moglie regista e marito protagonista' @SanPaoloEditore 2021. Claudio Gentili e Laura Viscardi: «Rendiamo grazie a Dio… -