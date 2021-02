Mario Draghi premier incaricato | dai sindacati alle imprese | consenso unanime

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Un plausosulla scelta del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ealtrettantosul nome dell’ex presidente della Banca Centrale Europea. Così il mondo produttivo ha accolto la notizia del nuovo. Furlan:ha qualità per guidare esecutivo alto profilo. “La Cisl esprime piena fiducia e sostegnoscelte istituzionali intraprese in queste ore dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per risolvere in tempi brevi una difficile crisi di Governo ed affrontare la fase di emergenza sanitaria, sociale ed economica del nostro Paese”. Lo dichiara la Segretaria Generale della Cisl, Annamaria Furlan. “In tal senso,, a ...

Quirinale : Il Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella ha convocato per domani mattina alle 12 al #Quirinale il Professor Mario #Draghi - Quirinale : #Quirinale, il Presidente #Mattarella riceve il Prof. Mario #Draghi - Quirinale : #Quirinale, le dichiarazioni alla stampa del Prof. Mario #Draghi al termine del colloquio con il Presidente… - Rossana44792035 : RT @conteDartagnan: L’Arrivo di Mario Draghi al Quirinale 3 febbraio 2021 Fiero di essere Italiano Grazie Matt… - LianaZincone : RT @Quirinale: #Quirinale, il Presidente #Mattarella riceve il Prof. Mario #Draghi -

Spread intorno a 100 punti base , livello che non si vedeva dal 2016 mentre Piazza Affari guida i rialzi in Europa dopo la convocazione didal presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la formazione di un nuovo governo. Ma perché quest'euforia sui mercati? La credibilità di, che ha accettato l'incarico di ...Di Andre Giove - 03/02/2021 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Beppe Grillo appare contrario alla formazione di un governo tecnico con a capo: 'Restiamo fedeli a Giuseppe Conte'. Secondo l'Adnkronos, la posizione di Beppe Grillo susarebbe netta e decisa: 'Restare compatti e leali a Giuseppe Conte, no a un governo ..."Ringrazio il Presidente della Repubblica per avermi conferito l'incarico di formare il nuovo governo - ha detto Draghi - la consapevolezza dell'emergenza richiede risposte all'altezza della situazion ...Roma, 3 feb. (askanews) - 'Nessuno può contestare a Draghi di essere il miglior banchiere del mondo, ma siamo sicuri che gli interessi delle ...