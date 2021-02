Mario Draghi | il discorso da premier incaricato ha già detto molto

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Sono da poche passate le 13.15 quando dal Quirinale arriva l'annuncio cheha accettato l'incarico con riserva. Dopo un'ora di colloquio con Sergio Mattarella, l'ex presidente della Banca Centrale Europea si èpronto a mettersi al servizio dell'Italia, in una fase storica particolarmente complicata. Adesso, però, viene il difficile. Come il dimissionario Conte, anche atoccherà trovare una maggioranza in Parlamento. Il futuro si conoscerà con le consultazioni che arriveranno nei prossimi giorni e da parte del diretto interessato è filtrata fiducia rispetto a possibili intese con le forze parlamentari. Governo:aspetta la fiducia Le primissime parole da presidentedisono state riservate al ...

ha ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella l'incarico di formare un nuovo governo. L'ex presidente della BCE ha accettato, come da prassi, con riserva. BTP e spread in ...Il colloquio tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ed il presidente del Consiglio incaricatoè durato un'ora e dieci minuti. "Ringrazio il presidente della Repubblica per la fiducia che mi ha voluto accordare - ha detto il presidente incaricato parlando dopo l'imnocntro con il ...Da domani e consultazioni con tutti i partiti al bivio della responsabilità richiamata dal presidente della Repubblica Mattarella ...“La Cisl esprime “piena fiducia e sostegno alle scelte istituzionali intraprese in queste ore dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per risolvere in tempi brevi una difficile crisi di Go ...