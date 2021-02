Mario Draghi ha accettato l’incarico: proverà a formare un nuovo governo (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Mario Draghi, ex presidente della Banca centrale europea, ha accettato l’incarico proposto da Sergio Mattarella e proverà a formare un nuovo governo. “Ringrazio il presidente della Repubblica per la fiducia che mi ha voluto accordare” sono state le prime parole di Draghi, il quale avvierà una nuova trattativa tra i partiti. LE PAROLE DI Mario L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 3 febbraio 2021), ex presidente della Banca centrale europea, haproposto da Sergio Mattarella eun. “Ringrazio il presidente della Repubblica per la fiducia che mi ha voluto accordare” sono state le prime parole di, il quale avvierà una nuova trattativa tra i partiti. LE PAROLE DIL'articolo

Quirinale : Il Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella ha convocato per domani mattina alle 12 al #Quirinale il Professor Mario #Draghi - matteorenzi : Ora è il momento dei costruttori. Ora tutte le persone di buona volontà devono accogliere l’appello del Presidente… - Quirinale : #Quirinale, le dichiarazioni alla stampa del Prof. Mario #Draghi al termine del colloquio con il Presidente… - smilypapiking : RT @marco_sampietro: Toninelli: 'Non ci vengano a chiedere di votare Mario Draghi. Abbiamo fatto di tutto. Perfino annientarci negli uffici… - Filler64766504 : @initlabor @G23Mld Aspetto di vedere la lista dei ministri (se sarà sciolta la riserva) Ad oggi, per me, Mario Drag… -