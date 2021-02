Mario Draghi ha accettato l’incarico

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Si è appena concluso il colloquio che si è tenuto questa mattina al Quirinale tra il Capo dello Stato Sergio Mattarella e il Prof., ex Presidente della BCE, individuato dal Presidente della Repubblica come l’uomo “di alto profilo” che potrebbe traghettare in questo momento l’Italia, dilaniata da una profonda crisi politica, a capo di un eventuale governo tecnico. Dopo un ora e venti di colloquio, la comunicazione direttamente dal Quirinale: “Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto il Prof.al quale ha conferitodi formare il Governo. Il professordi si è riservato di accettare“.a colloquio con Mattarella Un colloquio serrato, riservato a sole due persone: il ...

Ecco l'ultimo intervento da presidente della BCE, in occasione del conferimento della Laura honoris causa in Economia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Fra poche settimane si concluderà il ...Roma, 3 febbraio 2021 - E' il giorno di. L'ex presidente della Bce è stato convocato per le ore 12 di oggi al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella che gli affiderà l'incarico di formare un nuovo ...Si prospetta un governo tecnico guidato dall’ex capo della Bce Mario Draghi. Alla fine l’accordo potrebbe anche essere trovato. Ma non con i 5 Stelle. Il Movimento non è d’accordo con un governo ...Nonostante il suo nome fosse già circolato nei giorni scorsi, la notizia della convocazione di Mario Draghi al Quirinale da parte del Presidente Mattarella ha già stupito e creato le prime spaccature ...