Mario Draghi ha accettato con riserva l’incarico di governo

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) E’ finito poco fa il colloquio tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e: il capo dello Stato gli ha conferitodi formare il. L’ex presidente della Banca centrale europea ha deciso di accettare, ma con. Probabilmente vuole capire se ci sono le condizioni, alla Camera dei deputati e al Senato, per un sostegno. Il colloquio, programmato dopo il fallimento delle consultazioni dirette dal presidente della Camera Roberto Fico, è durato più di un’ora. Oradovrà avviare delle nuove trattative tra i partiti, trattative che al momento sembrano essere piuttosto complesse, soprattutto a causa del Movimento 5 Stelle. Ieri sera, infatti, il capo politico pentastellato, Vito Crimi, ha dichiarato di non voler sostenere il ...

Quirinale : Il Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella ha convocato per domani mattina alle 12 al #Quirinale il Professor Mario #Draghi - Quirinale : #Quirinale, il Presidente #Mattarella riceve il Prof. Mario #Draghi - matteorenzi : Ora è il momento dei costruttori. Ora tutte le persone di buona volontà devono accogliere l’appello del Presidente… - piueuofficial : “Accetto l’incarico con riserva che scioglierò al termine del giro di consultazioni con i partiti”, Mario #draghi… - GurzoBahri : RT @you_trend: ?? Mario #Draghi al #Quirinale: la consapevolezza dell'emergenza richiede risposte all'altezza della situazione, ed è con que… -

13.25 Colle,ha accettato con riserva Il Presidente della Repubblica Mattarella ha affidato al'incarico di formare un nuovo governo.ha accettato l'incarico con riserva. "Il Presidente della Repubblica Mattarella ha ricevuto stamane al Quirinale il prof...La vera domanda che alberga nelle segreterie di partito dopo l'incarico affidato aè la seguente: il nuovo Governo tecnico pronto a nascere nei prossimi giorni, avrà o meno i numeri in Parlamento ? Il dilemma è tutt'altro che "fantapolitica" ma poggia sugli scenari al ...L'incarico a Mario Draghi per formare il governo rischia di far esplodere il Movimento Cinquestelle. L'orientamento generale è quello di un no all'ex Governatore Bce e l'ultimo a scendere in campo è ...(Agenzia Vista) Roma, 03 febbraio 2021 Governo, Mattarella conferisce incarico a Draghi che accetta con riserva "Il presidente Mattarella, ha ricevuto al palazzo del Quirinale il professor Mario ...