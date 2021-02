Mario Draghi e il nuovo governo | il totoministri

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ieri sera, dopo il fallimento del mandato esplorativo di Roberto Fico, l’ex Presidente della Bceè stato convocato al Quirinale, per costruire, come è stato definito da Mattarella, unistituzionale o tecnico “di alto profilo“. La vera sfida sarà quella di ottenere una maggioranza solida e la fiducia di entrambe le camere. Una sfida non da poco, ma il nome digirava ormai da giorni, come le possibilità intorno al suoe ai suoi ministri. Il, nuovi ministri. Questo è sicuramente un momento a cui gli italiani si sono tristemente abituati in fretta. Dopo la convocazione disono cominciati a circolare i primi nomi sul suo possibile ...

Quirinale : Il Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella ha convocato per domani mattina alle 12 al #Quirinale il Professor Mario #Draghi - Quirinale : #Quirinale, il Cons. Giovanni Grasso comunica alla stampa la convocazione del Prof. Mario #Draghi - lorepregliasco : Grasso (portavoce Mattarella): il presidente ha convocato per domattina alle 12 il prof. Mario Draghi - la_peau_douce_ : #anagramma Mario #Draghi / ‘Ho arma!’ gridi - GranataElena : RT @PaoloBricco: Mentre nel rumore della politica il Presidente della Repubblica Mattarella si affida a Mario Draghi Re Taumaturgo, nel sil… -

Quale maggioranza potrebbe sostenerein Parlamento? Di fronte all'appello del Capo dello Stato, difficile dire 'no'. Probabile che i partiti si divideranno fra il 'sì' e l'astensione. Esulta naturalmente Matteo Renzi che da ...Saràa tentare di dar vita ad un nuovo governo dopo il naufragio del Conte ter. E' lui la figura 'di alto profilo' scelta dal presidente Mattarella per provare ad evitare in extremis i rischi ...Il premier deve scegliere se diventare leader dei grillini o padre nobile della coalizione: «Ma non posso attaccare Draghi» ...di ENNIO SIMEONE – C’è chi ha scritto oggi che l’incarico a Mario Draghi di formare un «governo del presidente» – per uscire dal pantano in cui la crisi politica provocata irresponsabilmente dal ...