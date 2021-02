Mario Draghi al governo | gli studi dai gesuiti e una carriera folgorante Ritratto dell’ “uomo che ha salvato l’Euro”

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) L’Italia è a una svolta senza precedenti. L’ex Governatore della Bce, la Banca centrale europea, custodeEuro,, è il presidente del Consiglio incaricato di formare un nuovo. Di oggi 3 febbraio la nomina da parte del capo dello Stato, cheha accettato con riserva, come da prassi. Il professore si è palesato davanti ai microfoni dopo un’ora e mezzo di colloquio con Sergio Mattarella al Quirinale. Parole misurate ma forti Calmo, compassato e flemmatico come da copione,ha però mostrato il suo piglio di banchiere e alto funzionario di lungo corso. Nessun giro di parole e dritto al punto: “È un momento difficile – ha detto -. Vincere la pandemia, completare il piano vaccinale e rilanciare il Paese sono le sfide.” “Sono fiducioso – ha aggiunto – che ...

Quirinale : Il Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella ha convocato per domani mattina alle 12 al #Quirinale il Professor Mario #Draghi - Quirinale : #Quirinale, il Presidente #Mattarella riceve il Prof. Mario #Draghi - matteorenzi : Ora è il momento dei costruttori. Ora tutte le persone di buona volontà devono accogliere l’appello del Presidente… - ArgoTone : RT @masaccio_: Il primo miracolo di Mario Draghi, ancora prima dell'incarico, è aver fatto sparire il covid-19. Per ora solo dalle frequenz… - Coscientemente : RT @Giorgiolaporta: Lancio un #Sondaggio sul #centrodestra e #Draghi. Secondo voi #Salvini, #Meloni e #Berlusconi dovrebbero votare la fidu… -

Dopo aver ribadito l'indisponibilità di FdI a favore di un governo tecnico di, avrebbe proposto una mediazione per non spaccare il Centrodestra e per salvaguardare l'unità della ...ha ricevuto l'incarico dal capo dello Stato. "Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto questa mattina al Quirinale il professoral quale ha conferito l'...Mario draghi ha accettato l’incarico di formare la nuova squadra di Governo. Incarico affidatogli dal Presidente della repubblica Sergio Mattarella. In passato ha ricoperto ruoli di prestigio. Draghi ...La sfida ambientale. Il secondo punto nevralgico del discorso tenuto a Rimini ha riguardato i temi al centro dell’agenda europea: ambiente e digitale. E cosa può fare in tema di ambiente e di futuro d ...