Mario Balotelli contro il televoto che ha salvato la D’Eusanio: “E’ il Paese più bello al mondo rovinato da pochi defic*enti” (FOTO) (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Alda D’Eusanio salvata dal televoto, Balotelli sbotta Chi segue il Grande Fratello Vip 5 sa perfettamente che sabato scorso durante la cena Alda D’Eusanio ha commesso una grave gaffe pronunciando a chiare lettere un termine razzista. Nello specifico, mentre stava mangiando con gli altri gieffini ha cercato di ironizzare dicendo la parola ‘ne*ro’. Ovviamente tale affermazione ha scatenato una serie di polemiche sul web e non solo. Lunedì sera il conduttore Alfonso Signorini ha aperto un televoto lampo per chiedere ai telespettatori se squalificare o meno la giornalista. Ma clamorosamente il pubblico del reality show di Canale 5 l’ha graziata. La scelta però, non è piaciuta a Mario Balotelli, forse dimenticandosi le frasi volgari detto a Dayane Mello al GF Vip 5. Il ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Aldasalvata dalsbotta Chi segue il Grande Fratello Vip 5 sa perfettamente che sabato scorso durante la cena Aldaha commesso una grave gaffe pronunciando a chiare lettere un termine razzista. Nello specifico, mentre stava mangiando con gli altri gieffini ha cercato di ironizzare dicendo la parola ‘ne*ro’. Ovviamente tale affermazione ha scatenato una serie di polemiche sul web e non solo. Lunedì sera il conduttore Alfonso Signorini ha aperto unlampo per chiedere ai telespettatori se squalificare o meno la giornalista. Ma clamorosamente il pubblico del reality show di Canale 5 l’ha graziata. La scelta però, non è piaciuta a, forse dimenticandosi le frasi volgari detto a Dayane Mello al GF Vip 5. Il ...

podestapatrizio : RT @FunnySadFella: Per il prossimo Mario a capo del governo propongo Balotelli, o magari direttamente Super Mario, almeno ci divertiamo un… - FunnySadFella : Per il prossimo Mario a capo del governo propongo Balotelli, o magari direttamente Super Mario, almeno ci divertiamo un po' - RiccardoGiova10 : RT @foisluca84: 2011 Mario Monti 2021 Mario Draghi 2031 Mario Balotelli? - socialexib : Mario draghi =Mario monti =Mario balotelli Non si va da nessuna parte . Ps meglio Mario merola ?? #draghiPremier - Eduardo_oliv7 : Mario balotelli -