Mancini: "Il mondiale del Qatar e poi torno in un club" (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roberto Mancini tornerà in un club dopo il mondiale del Qatar del 2022. E' lo stesso ct della Nazionale ad annunciarlo nel corso di una trasmissione televisiva. "I contratti sono lì, ma si possono rompere o allungare in qualsiasi momento - ha detto Mancini -. Fare i Mondiali con l`Italia? Intanto dobbiamo qualificarci, visto che non è così scontato vista l`ultima volta. Prima abbiamo l`Europeo e poi la Nations League in casa. Nell`arco di due anni abbiamo tre competizioni importanti ed è chiaro uno vorrebbe giocarle tutte. In Nazionale si giocano poche partite e a volte uno si stanca di stare a casa. Questo è il problema. È un grandissimo onore sedere sulla panchina della Nazionale italiana, soprattutto in questo momento in cui la squadra è tornata molto competitiva e dobbiamo affrontare delle ..."

