Manchester United | il fratello di Pogba | “Meglio che lo vendano subito”

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) “Paul ha ancora un anno di contratto, ma non so se rimarrà sino alla scadenza. Però posso dire che se loè interessato a monetizzare la sua cessione, sarebbe il caso di venderlo”. Queste le parole di Mathiasdi Paul, che milita nel Murcia e che mette in guardia ilsul futuro del giocatore francese, corteggiato da tutti i grandi club non ultima anche la Juventus. “Altrimenti potrebbe andare via gratis – ha proseguito Mathiasa ‘El Chiringuito Tv’ – Il rinnovo del suo contratto? Non so, non credo ne abbiano ancora parlato”. Insomma, il futuro di Paulè sempre più lontano dae questa estate potrebbe esserci una svolta. SportFace.