(Di mercoledì 3 febbraio 2021) 20 gare giocate, 44 punti all'attivo e primato in classifica. Con due gare in meno rispetto alUnited, ilsi ritrova, nonostante un avvio incerto, davanti a tutti e con la possibilità di mettere già un piccolo gap con le rivali. Il tecnico Citizens Pepha commentato in vista della gara contro il Burnley la situazione del campionato inglese glissando sulla situazione favorevole attuale.: "in Premier League?fa..."caption id="attachment 1053635" align="alignnone" width="789", getty images/caption"I nostri precedenti col Burnley? Il passato non conta, ogni volta si ha una nuova possibilità, una nuova sfida. Noi dobbiamo pensare solo alla partita che dobbiamo ...

ItaSportPress : Manchester City, Guardiola nicchia: 'Favoriti per il titolo? Poche settimane fa non lo eravamo...' -… - sowmyasofia : Burnley – Manchester City del 3 febbraio 2021 - SimoneLigas11 : @marifcinter SI MA IL PROBLEMA E QUANTO - MoliPietro : Burnley – Manchester City del 3 febbraio 2021 - nyandajr10 : @a_madembwe Simba ,Manchester City, Barcelona -

Ultime Notizie dalla rete : Manchester City

Ieri sera, infatti, lo United ha battuto 9 - 0 il Southampton raggiungendo così ilal primo posto in classifica. In gol anche l'ex Palermo Edinson Cavani alla quinta rete in ...... la holding nata per collegare club in tutto il mondo e che annovera tra le sue controllatee New York, o come il più nostrano esempio della famiglia Pozzo con Udinese, Granada e ...Manchester Utd a valanga sul Southampton nella 22/a giornata di Premier League: 9-0 il successo dei Red Devils ai danni dei malcapitati Saints, eguagliato il record per la vittoria più larga nel campi ...Un Manchester Utd senza freni, che aggancia il Manchester City in testa alla classifica della Premier League (gli uomini di Guardiola hanno due partite in meno), dopo il roboante 9-0 ...