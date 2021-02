Maire Tecnimont, due nuovi contratti in Azerbaijan per 160 milioni di dollari (Di mercoledì 3 febbraio 2021) (Teleborsa) – Maire Tecnimont, società quotata alla Borsa di Milano a attiva nel campo dell’impiantistica per il mercato oli&gas, ha annunciato che le proprie controllate Tecnimont S.p.A. e KT – Kinetics Technology S.p.A. hanno firmato due contratti Engineering, Procurement e Construction (EPC) con Heydar Aliyev Oil Refinery, controllata di SOCAR (l’ente petrolifero della Repubblica dell’Azerbaijan). I contratti, dal valore di 160 milioni di dollari, riguardano lavori di ammodernamento e ricostruzione della raffineria Heydar Aliyev di Baku. “Siamo davvero onorati di mettere ancora una volta la nostra competenza tecnologica al servizio di un cliente storico e prestigioso qualeSOCAR – ha commentato Pierroberto Folgiero, CEO del Gruppo ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 3 febbraio 2021) (Teleborsa) –, società quotata alla Borsa di Milano a attiva nel campo dell’impiantistica per il mercato oli&gas, ha annunciato che le proprie controllateS.p.A. e KT – Kinetics Technology S.p.A. hanno firmato dueEngineering, Procurement e Construction (EPC) con Heydar Aliyev Oil Refinery, controllata di SOCAR (l’ente petrolifero della Repubblica dell’). I, dal valore di 160di, riguardano lavori di ammodernamento e ricostruzione della raffineria Heydar Aliyev di Baku. “Siamo davvero onorati di mettere ancora una volta la nostra competenza tecnologica al servizio di un cliente storico e prestigioso qualeSOCAR – ha commentato Pierroberto Folgiero, CEO del Gruppo ...

