Mahmood | il nuovo singolo “Inuyasha” ispirato a un manga giapponese

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) I fan diavranno notato che da qualche giorno l’account Instagram del cantante è stato completamente invaso da un’impronta un po’. Finalmente abbiamo la risposta alle nostre domande: è uscito ile atteso, intitolato ““. Il brano, scritto a quattro mani con Dardust (il quale figura anche come produttore), è disponibile in presave ed è una ballad che fa riferimento all’omonimo. Il protagonista – che si chiama proprio– è un mezzo demone che, pur di tutelare i suoi compagni di viaggio, riesce a dominare il suo lato oscuro e rinuncia a diventare un demone a tutti gli effetti.parte dal ...

