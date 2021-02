Mafia | gip Messina | ' ex pentito Scarantino si sente ancora oggi minacciato**

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Palermo, 3 feb. (Adnkronos) - L'exVincenzo, che accusò falsamente degli imputati di avere fatto parte della strage di via D'Amelio, "siminacciato". Lo scrive il gip del Tribunale diSimona Finocchiaro nel provvedimento di archiviazione a carico dei magistrati Annamaria Palma e Carmelo Petralia, accusati di calunnia in concorso per l'inchiesta sul depistaggio sulla strage di via D'Amelio in cui morirono il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti di scorta. "ha dichiarato - scrive il gip - di sentirsiminacciato pur non essendo in grado di fornire elementi a sostegno di tali suoi timori".