Mafia | gip Messina | ‘da pm Palma e Petralia nessuna condotta penalmente rilevante’

Palermo, 3 feb. (Adnkronos) – "La corposa attività di indagine posta in essere dall'Ufficio di Procura di Messina non ha consentito di individuare alcuna condotta penalmente rilevante a carico dei magistrati" Annamaria Palma e Carmelo Petralia, accusati di calunnia aggravata nell'ambito dell'inchiesta sul depistaggio sulla strage di via D'Amelio "che fosse volta ad indurre consapevolmente Vincenzo Scarantino a rendere false dichiarazioni e a incolpare ingiustamente gli opponenti nella certezza della loro innocenza". E' quanto scrive il gip Simona Finocchiaro nel provvedimento di archiviazione a carico dei sue magistrati. "Non deve dimenticarsi – scrive il gip – che, per la configurabilità del reati per il quale si procede, dovrebbe dimostrarsi che i magistrati, oltre a essere stati consapevoli della ...

