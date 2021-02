Made in Italy, ultima puntata: le anticipazioni di oggi 3 febbraio (Di mercoledì 3 febbraio 2021) oggi 3 febbraio in prima serata su canale 5, andrà in onda la quarta e ultima puntata di Made in Italy, la serie Tv con Greta Ferro e Margherita Buy. Nel finale di stagione, assisteremo ad importanti decisioni che dovranno prendere la protagonista Irene, Monica e Rita Pasini. Ma vediamo nel dettaglio cosa ci riservano le anticipazioni sull’appuntamento in onda questa sera. Made in Italy, ultima puntata: Monica e Irene cercano casa La serie Tv con Greta Ferro, Fiammetta Cicogna, Margherita Buy, Marco Bocci e Raoul Bova è giunta al quarto appuntamento, che coincide anche con il finale di stagione. A partire dalle 21:20 su canale 5, vedremo Irene e Rita impegnate in un importante progetto lavorativo. Le ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 3 febbraio 2021)in prima serata su canale 5, andrà in onda la quarta ediin, la serie Tv con Greta Ferro e Margherita Buy. Nel finale di stagione, assisteremo ad importanti decisioni che dovranno prendere la protagonista Irene, Monica e Rita Pasini. Ma vediamo nel dettaglio cosa ci riservano lesull’appuntamento in onda questa sera.in: Monica e Irene cercano casa La serie Tv con Greta Ferro, Fiammetta Cicogna, Margherita Buy, Marco Bocci e Raoul Bova è giunta al quarto appuntamento, che coincide anche con il finale di stagione. A partire dalle 21:20 su canale 5, vedremo Irene e Rita impegnate in un importante progetto lavorativo. Le ...

zaiapresidente : Dal 31 gennaio è entrata in vigore l'etichettatura obbligatoria per salumi ed insaccati italiani. Solo quelli prodo… - sole24ore : Peperoncini made in?Italy sconfitti dalla concorrenza cinese a prezzi stracciati - Mov5Stelle : GRANAIO ITALIA: PREZZI TRASPARENTI E RILANCIO DELLA FILIERA Il MoVimento 5 Stelle ha da sempre avuto una grande at… - tuttopuntotv : Made in Italy, ultima puntata: le anticipazioni di oggi 3 febbraio - esquireattire : -