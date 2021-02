Made in Italy, l’ultima puntata, finale: come finisce (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il 3 febbraio 2021, su Canale 5, va in onda l’ultima puntata di Made in Italy, la serie ambientata nella Milano degli Anni Settanta che racconta la nascita dell’alta moda italiana tramite gli occhi di Irene (Greta Ferro), giovane giornalista all’interno della redazione di una rivista di moda. Il cast della serie tv, oltre che alla Ferro, include anche Margherita Buy (Rita), Fiammetta Cicogna (Monica), Maurizio Lastrico (Filippo) e Marco Bocci (John), oltre a numerose guest-star, come Stefania Rocca (Krizia), Raoul Bova (Armani), Claudia Pandolfi (Rosita Missoni) e Gaetano Bruno (Albini). Made in Italy, l’ultima puntata Beppe Modenese (Bebo Storti), imprenditore della moda, organizza Idea Como, un’innovativa occasione di incontro tra ... Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il 3 febbraio 2021, su Canale 5, va in ondadiin, la serie ambientata nella Milano degli Anni Settanta che racconta la nascita dell’alta moda italiana tramite gli occhi di Irene (Greta Ferro), giovane giornalista all’interno della redazione di una rivista di moda. Il cast della serie tv, oltre che alla Ferro, include anche Margherita Buy (Rita), Fiammetta Cicogna (Monica), Maurizio Lastrico (Filippo) e Marco Bocci (John), oltre a numerose guest-star,Stefania Rocca (Krizia), Raoul Bova (Armani), Claudia Pandolfi (Rosita Missoni) e Gaetano Bruno (Albini).inBeppe Modenese (Bebo Storti), imprenditore della moda, organizza Idea Como, un’innovativa occasione di incontro tra ...

zaiapresidente : Dal 31 gennaio è entrata in vigore l'etichettatura obbligatoria per salumi ed insaccati italiani. Solo quelli prodo… - sole24ore : Peperoncini made in?Italy sconfitti dalla concorrenza cinese a prezzi stracciati - Mov5Stelle : GRANAIO ITALIA: PREZZI TRASPARENTI E RILANCIO DELLA FILIERA Il MoVimento 5 Stelle ha da sempre avuto una grande at… - ilGinit : Gin Baciamano: la sfida vincente del Made in Italy - - CorriereCitta : Made in Italy, stasera in tv ultimo episodio: orario, canale, cast, trama e anticipazioni #madeinitaly -

Ultime Notizie dalla rete : Made Italy Tendenze capelli 2021: i ricci, corti, lunghi e medi

Lo dimostrano le icone delle ultime serie TV : da Nicole Kidman e Matilda de Angelis in The Undoing a Greta Ferro in Made in Italy , fino a Sarah Jessica Parker prossima a rivestire i panni di Carrie ...

Ue: vuole equiparare vino e carne alle sigarette -

Coldiretti darà battaglia: "Una scelta che colpisce prodotti simboli del Made in Italy, con l'Italia che è il principale produttore europeo di vino, ma anche il Paese più ricco di piccole tipicità ...

L'export agroalimentare made in Italy cresce nonostante la crisi FIRSTonline Stop europeo a vino, carne e salumi

«L’Unione europea vuol cancellare i fondi per la promozione di carne, salumi e vino prevedendo addirittura etichette allarmistiche sulle bottiglie come per i pacchetti di sigarette»: lo ha denunciato ...

Made in Italy, l’ultima puntata, finale: come finisce

Made in Italy, l’ultima puntata. Beppe Modenese (Bebo Storti), imprenditore della moda, organizza Idea Como, un’innovativa occasione di incontro tra stilisti e tessutai. Irene ...

Lo dimostrano le icone delle ultime serie TV : da Nicole Kidman e Matilda de Angelis in The Undoing a Greta Ferro inin, fino a Sarah Jessica Parker prossima a rivestire i panni di Carrie ...Coldiretti darà battaglia: "Una scelta che colpisce prodotti simboli delin, con l'Italia che è il principale produttore europeo di vino, ma anche il Paese più ricco di piccole tipicità ...«L’Unione europea vuol cancellare i fondi per la promozione di carne, salumi e vino prevedendo addirittura etichette allarmistiche sulle bottiglie come per i pacchetti di sigarette»: lo ha denunciato ...Made in Italy, l’ultima puntata. Beppe Modenese (Bebo Storti), imprenditore della moda, organizza Idea Como, un’innovativa occasione di incontro tra stilisti e tessutai. Irene ...