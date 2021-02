Made in Italy: il finale che merita un seguito (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Made in Italy - Greta Ferro Made in Italy è stato uno dei parti più lunghi della storia della fiction Mediaset, trasmesso da Canale 5 molto tardi rispetto all’arrivo su Amazon Prime Video, dunque un po’ bruciato. Ma è stato anche uno dei titoli migliori che il Biscione abbia offerto recentemente al proprio pubblico e, proprio per questo, avrebbe meritato un’attenzione diversa, e risultati auditel superiori. Soprattutto, però, merita un secondo capitolo, che Taodue ha annunciato ormai diverso tempo fa. A confermare il seguito della fiction è stato il produttore Pietro Valsecchi che, nel pieno della prima ondata di Covid, ha dichiarato al Corriere della Sera che sua moglie Camilla Nesbitt stava lavorando alla seconda stagione. Un progetto di cui ancora si sa molto ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 3 febbraio 2021)in- Greta Ferroinè stato uno dei parti più lunghi della storia della fiction Mediaset, trasmesso da Canale 5 molto tardi rispetto all’arrivo su Amazon Prime Video, dunque un po’ bruciato. Ma è stato anche uno dei titoli migliori che il Biscione abbia offerto recentemente al proprio pubblico e, proprio per questo, avrebbeto un’attenzione diversa, e risultati auditel superiori. Soprattutto, però,un secondo capitolo, che Taodue ha annunciato ormai diverso tempo fa. A confermare ildella fiction è stato il produttore Pietro Valsecchi che, nel pieno della prima ondata di Covid, ha dichiarato al Corriere della Sera che sua moglie Camilla Nesbitt stava lavorando alla seconda stagione. Un progetto di cui ancora si sa molto ...

