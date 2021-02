Made in Italy 2 si farà? Le anticipazioni sulla seconda stagione (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Made in Italy 2 si farà: le anticipazioni sulla seconda stagione Per la serie tv Made in Italy è prevista una seconda (2) stagione? Tanti fan della fiction, andata in onda prima su Amazon e oggi – 3 febbraio 2021 – con l’ultima puntata su Canale 5, se lo stanno chiedendo. La risposta ufficiale al momento non c’è. Tutto tace. Secondo i pessimisti, quindi, non ci sarà alcuna seconda stagione (almeno per ora). Ma gli ottimisti la vogliono pensare diversamente anche perché i buoni ascolti potrebbero spingere Amazon e Mediaset a finanziare un secondo capitolo, magari con lo stesso cast. A proposito di attori, ecco il cast completo di Made in ... Leggi su tpi (Di mercoledì 3 febbraio 2021)in2 si: lePer la serie tvinè prevista una(2)? Tanti fan della fiction, andata in onda prima su Amazon e oggi – 3 febbraio 2021 – con l’ultima puntata su Canale 5, se lo stanno chiedendo. La risposta ufficiale al momento non c’è. Tutto tace. Secondo i pessimisti, quindi, non ci sarà alcuna(almeno per ora). Ma gli ottimisti la vogliono pensare diversamente anche perché i buoni ascolti potrebbero spingere Amazon e Mediaset a finanziare un secondo capitolo, magari con lo stesso cast. A proposito di attori, ecco il cast completo diin ...

zaiapresidente : Dal 31 gennaio è entrata in vigore l'etichettatura obbligatoria per salumi ed insaccati italiani. Solo quelli prodo… - sole24ore : Peperoncini made in?Italy sconfitti dalla concorrenza cinese a prezzi stracciati - Mov5Stelle : GRANAIO ITALIA: PREZZI TRASPARENTI E RILANCIO DELLA FILIERA Il MoVimento 5 Stelle ha da sempre avuto una grande at… - SoniaLaVera : RT @ilmetropolitan: ?? #UE. #Lega: “Si a #lotta contro #cancro, no a criminalizzazione #prodotti #MadeinItaly” - ilmetropolitan : ?? #UE. #Lega: “Si a #lotta contro #cancro, no a criminalizzazione #prodotti #MadeinItaly” -