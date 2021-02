M5S, D’Incà: “Sono contro il governo tecnico. Ma è necessario sedersi a un tavolo con Draghi e capire cosa propone” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) “Sono contro il governo tecnico, ci aspettano dei passaggi delicati e credo che sia determinante il contributo politico. Renzi ha cercato di dividere il progetto che stavamo portando avanti con Pd e Leu”. E’ quanto ha detto il ministro uscente Federico D’Incà, intervenendo all’assemblea dei gruppi M5S. “Penso sia necessario sedersi a un tavolo con Draghi – ha aggiunto l’esponente pentastellato – e capire cosa ci propone. Se rimaniamo fuori non possiamo contribuire al Piano nazionale di ripresa e resilienza, al piano vaccini ecc. Vediamo le carte e poi ne discutiamo”. L'articolo LA NOTIZIA. Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 3 febbraio 2021) “il, ci aspettano dei passaggi delicati e credo che sia determinante il contributo politico. Renzi ha cercato di dividere il progetto che stavamo portando avanti con Pd e Leu”. E’ quanto ha detto il ministro uscente Federico, intervenendo all’assemblea dei gruppi M5S. “Penso siaa uncon– ha aggiunto l’esponente pentastellato – eci. Se rimaniamo fuori non possiamo contribuire al Piano nazionale di ripresa e resilienza, al piano vaccini ecc. Vediamo le carte e poi ne discutiamo”. L'articolo LA NOTIZIA.

Herbert403 : M5s diviso sul sostegno a Draghi. I vertici sono per il No, ma c’è chi chiede di valutare l’appello del Colle. D’In… - avimmaisacap : Il @pdnetwork quello 'o Conte o voto' tradisce Conte e il M5S, e vota Draghi. Falsi ---- M5s diviso sul sostegno a… - stefano_vespa : Secondo l'Ansa, all'assemblea M5s D'Incà avrebbe detto che 'è sempre importante sedersi a un tavolo perché la prese… - CapitaleIl : D'Incà(M5s): 'M5s deve sedersi a tavolo e valutare' Altro passo in avanti... - AndreaAndrei10 : @kalat75 @salcinz Il M5s non abbandona mai i suoi. Così all'ex sindaco #Nogarin, hanno 'trovato' ben 2 incarichi re… -