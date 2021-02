Lutto per Luca Zaia: morto a 51 anni il personal trainer del governatore (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Lutto nella città di Montebelluna, in Veneto, per la morte di Pierpaolo De Bortoli, personal trainer del governatore Luca Zaia e istruttore noto per la sua lunga e intensa attività in palestra. Il presidente della Regione ha affidato un ricordo dell’amico al Gazzettino, dopo il dramma che ha colpito la famiglia e l’intera comunità. morto a 51 anni l’ex personal trainer di Luca Zaia La notizia della morte del personal trainer Pierpaolo De Bortoli ha colpito profondamente il governatore del Veneto Luca Zaia. 51 anni, volto noto della palestra Dorian Gray di Maser (Treviso) e un ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 3 febbraio 2021)nella città di Montebelluna, in Veneto, per la morte di Pierpaolo De Bortoli,dele istruttore noto per la sua lunga e intensa attività in palestra. Il presidente della Regione ha affidato un ricordo dell’amico al Gazzettino, dopo il dramma che ha colpito la famiglia e l’intera comunità.a 51l’exdiLa notizia della morte delPierpaolo De Bortoli ha colpito profondamente ildel Veneto. 51, volto noto della palestra Dorian Gray di Maser (Treviso) e un ...

