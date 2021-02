Lutto Dayane Mello, com’è morto il fratello: reazione coinquilini – VIDEO (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Dayane Mello, questa mattina la tragica notizia che ha colpito la concorrente e i telespettatori: un tragico incidente Getty ImagesLa notizia che ha scosso l’ambiente del Grande fratello Vip è stata la scomparsa improvvisa di Lucas, fratello 27enne di Dayane Mello. La notizia è stata diffusa su Instagram da Juliano, uno dei fratelli e poi è stata confermata dallo staff della concorrente del Grande fratello con un post. In molti si sono chiesti qual è stata la causa del decesso che inizialmente non era stata resa nota. Solo più tardi si è saputo che Lucas è rimasto vittima in un incidente stradale avvenuto martedì sera a Lontras, nello Stato di Santa Caterina, in Brasile. Erano quasi le 13.00 quando la pagina ufficiale del Grande ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 3 febbraio 2021), questa mattina la tragica notizia che ha colpito la concorrente e i telespettatori: un tragico incidente Getty ImagesLa notizia che ha scosso l’ambiente del GrandeVip è stata la scomparsa improvvisa di Lucas,27enne di. La notizia è stata diffusa su Instagram da Juliano, uno dei fratelli e poi è stata confermata dallo staff della concorrente del Grandecon un post. In molti si sono chiesti qual è stata la causa del decesso che inizialmente non era stata resa nota. Solo più tardi si è saputo che Lucas è rimasto vittima in un incidente stradale avvenuto martedì sera a Lontras, nello Stato di Santa Caterina, in Brasile. Erano quasi le 13.00 quando la pagina ufficiale del Grande ...

