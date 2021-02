L’ultimo boicottaggio dell’Ue contro il Made in Italy: “Vino e salumi sono cancerogeni” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Nuovo attacco al Made in Italy agroalimentare da parte della Commissione Ue. Con il pretesto della lotta al cancro, infatti, Bruxelles vuole cancellare i fondi per promozione di Vino, carni e salumi e introdurre etichette simili a quelle delle sigarette, che li bollino come cancerogeni. Le proposte, che sono contenute nel nuovo “Piano d’azione per migliorare la salute dei cittadini europei”, finirebbero per connotarsi in realtà come l’ennesimo colpo a uno dei nostri settori d’eccellenza. E, non a caso, hanno provocato la sollevazione delle associazioni di categoria, alcune delle quali si sono rivolte anche al Commissario italiano all’Economia, Paolo Gentiloni, chiedendogli un impegno per evitare questo scempio. Coldiretti: “Una provocazione nei confronti ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Nuovo attacco alinagroalimentare da parte della Commissione Ue. Con il pretesto della lotta al cancro, infatti, Bruxelles vuole cancellare i fondi per promozione di, carni ee introdurre etichette simili a quelle delle sigarette, che li bollino come. Le proposte, checontenute nel nuovo “Piano d’azione per migliorare la salute dei cittadini europei”, finirebbero per connotarsi in realtà come l’ennesimo colpo a uno dei nostri settori d’eccellenza. E, non a caso, hanno provocato la sollevazione delle associazioni di categoria, alcune delle quali sirivolte anche al Commissario italiano all’Economia, Paolo Gentiloni, chiedendogli un impegno per evitare questo scempio. Coldiretti: “Una provocazione nei confronti ...

zazoomblog : L’ultimo boicottaggio dell’Ue contro il Made in Italy: “Vino e salumi sono cancerogeni” - #L’ultimo #boicottaggio… - _fiorucci : RT @SecolodItalia1: L’ultimo boicottaggio dell’Ue contro il Made in Italy: “Vino e salumi sono cancerogeni” - VizTheWiz2 : RT @SecolodItalia1: L’ultimo boicottaggio dell’Ue contro il Made in Italy: “Vino e salumi sono cancerogeni” - ItalicaTestudo : RT @SecolodItalia1: L’ultimo boicottaggio dell’Ue contro il Made in Italy: “Vino e salumi sono cancerogeni” - RinoSimeoni : RT @SecolodItalia1: L’ultimo boicottaggio dell’Ue contro il Made in Italy: “Vino e salumi sono cancerogeni” -

Ultime Notizie dalla rete : L’ultimo boicottaggio «Little Joe», la pianta che regala una crudele felicità Il Manifesto